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تعليم

لجنة تحكيمية لاختيار الصوت الذهبي بجامعة المنيا.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
أيمن رياض
استضاف مركز الآداب والفنون والمؤتمرات بجامعة المنيا لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية على مستوى الجمهورية، حيث أقامت الجامعة مسابقة الصوت الذهبي داخل حرمها لطلابها ممن يمتلكون موهبة الغناء، وكذلك لشباب المحافظة؛ تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة لمجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي، الموسيقار هاني شنودة رئيسًا للجنة، والدكتورة تحية شمس الدين، والدكتور مدحت عبد السميع، والدكتور إيناس جلال الدين، والدكتور أحمد عبد الله.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، إن تنظيم الجامعة واستضافتها للجنة تحكيم الصوت الذهبي على مستوى الجمهورية، يأتي في إطار الاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين في جميع المجالات لاتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم الفنية وصقلها"، مضيفًا أن الجامعة توفر جميع إمكانياتها لخدمة طلابها لتحقيق الاستفادة الكبرى لهم من خلال الأنشطة والمسابقات المتنوعة التي تنظم داخل أو خارج الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جلال "أن تنظيم الجامعة لمسابقة الصوت الذهبي للغناء يدلل على حرصها في خلق مجتمع متحضر يعلو به صوت الفن، ويستطيع الشباب من خلاله التعبير عن أنفسهم من خلال موهبتهم الغنائية.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد سيد التلاوي، مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، أن المركز يسعى لتقديم كل الأنشطة الفنية والثقافية لطلاب الجامعة والمجتمع المحيط، وأنه تم استقبل المرحلتين الأولى والثانية من المسابقة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مادية وشهادات تقديرية من أكبر لجان متخصصة في مجال الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم للانضمام للفرق الموسيقية والغنائية المتخصصة.
لجنة تحكيمية لاختيار الصوت الذهبي بجامعة المنيا.. صور
لجنة تحكيمية لاختيار الصوت الذهبي بجامعة المنيا.. صور
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