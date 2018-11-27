أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات منارة جديدة لنشر صحيح الدين عالميا

أعلنت وزارة الأوقاف ، استكمال كافة الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية ، لإطلاق "أكاديمية الأوقاف العالمية " لتدريب وتأهيل الأئمة ، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها ، وفقا لأحدث البرامج التدريبية ، تنفيذا لرؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال المولد النبوي الشريف بإعداد أمام مثقف مستنير.



وصرح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف فى تصريحات له بأن تلك الأكاديمية ستقام بمدينة السادس من أكتوبر ، وسيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات العصرية من معامل لغات وحاسبات ، وقاعة ترجمة كبرى وتدريب ، وغرف فندقية على إجمالي مساحات تتجاوز بأدوارها المتكررة أحد عشر ألف متر مربع ، بتكلفة إجمالية تزيد على مائة مليون جنيه ، من الموارد الذاتية للوزارة كي تحقق رسالتها في إعداد الإمام المستنير الواعى ، والملم بقضايا عصره .



وأشار إلى أن الأكاديمية تستقبل أئمة من مصر وأفريقيا والعالم ، تجسيدا لدور مصر ومكانتها ، وحرصها على التواصل مع جميع دول العالم خاصة أفريقيا ، منوها باهتمام الوزارة باستقبال علماء وحفظة قرآن ومتسابقين من دول القارة فى المسابقات والمؤتمرات الدولية لها .



واضاف أن "أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة " ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكوين رجل الدين المثقف المستنير ، مشيدا بموافقة الرئيس على تدريب بعض شباب علماء الأوقاف بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، مؤكدًا سعيه للتعاون التام بين أكاديمية الأوقاف للتدريب ، و"الأكاديمية الوطنية للتدريب " للاستفادة من خبراتها بما يسهم في تكوين الإمام المثقف المستنير الملم بعلوم العصر وقضاياه المتعددة.



وأوضح وزير الأوقاف أن مجلس أمناء "أكاديمية الأوقاف " يضم علماء على أعلى مستوى بما يدعم رسالة الأكاديمية الدينية والوطنية ، ومن بينهم مفتي الجمهورية ، ورئيس جامعة القاهرة ، ونواب وعمداء سابقين لجامعة الأزهر ، والجامعات الأخرى ، وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وقانونية متميزة ، إضافة لهيئة استشارية للمجلس تسهم في تنفيذ برامج الأكاديمية.



واعتمد الوزير تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية حيث يضم مجلس أمناء الأكاديمية نخبة وطنية من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين في التخصصات المختلفة ، حيث يضم مجلس الأمناء كلا من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيسا لمجلس الأمناء ، وعضوية كل من : الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، والدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق ، و الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، و الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق ، والدكتور محمد عبد الغني شامة الأستاذ المتفرغ بكلية اللغات والترجمة .