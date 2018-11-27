ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات منارة جديدة لنشر صحيح الدين عالميا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:17 م
وزير الاوقاف يتفقد
وزير الاوقاف يتفقد إحدى قاعات المحاضرات
أعلنت وزارة الأوقاف ، استكمال كافة الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية ، لإطلاق "أكاديمية الأوقاف العالمية " لتدريب وتأهيل الأئمة ، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها ، وفقا لأحدث البرامج التدريبية ، تنفيذا لرؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال المولد النبوي الشريف بإعداد أمام مثقف مستنير.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف فى تصريحات له بأن تلك الأكاديمية ستقام بمدينة السادس من أكتوبر ، وسيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات العصرية من معامل لغات وحاسبات ، وقاعة ترجمة كبرى وتدريب ، وغرف فندقية على إجمالي مساحات تتجاوز بأدوارها المتكررة أحد عشر ألف متر مربع ، بتكلفة إجمالية تزيد على مائة مليون جنيه ، من الموارد الذاتية للوزارة كي تحقق رسالتها في إعداد الإمام المستنير الواعى ، والملم بقضايا عصره .

وأشار إلى أن الأكاديمية تستقبل أئمة من مصر وأفريقيا والعالم ، تجسيدا لدور مصر ومكانتها ، وحرصها على التواصل مع جميع دول العالم خاصة أفريقيا ، منوها باهتمام الوزارة باستقبال علماء وحفظة قرآن ومتسابقين من دول القارة فى المسابقات والمؤتمرات الدولية لها .

واضاف أن "أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة " ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكوين رجل الدين المثقف المستنير ، مشيدا بموافقة الرئيس على تدريب بعض شباب علماء الأوقاف بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، مؤكدًا سعيه للتعاون التام بين أكاديمية الأوقاف للتدريب ، و"الأكاديمية الوطنية للتدريب " للاستفادة من خبراتها بما يسهم في تكوين الإمام المثقف المستنير الملم بعلوم العصر وقضاياه المتعددة.

وأوضح وزير الأوقاف أن مجلس أمناء "أكاديمية الأوقاف " يضم علماء على أعلى مستوى بما يدعم رسالة الأكاديمية الدينية والوطنية ، ومن بينهم مفتي الجمهورية ، ورئيس جامعة القاهرة ، ونواب وعمداء سابقين لجامعة الأزهر ، والجامعات الأخرى ، وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وقانونية متميزة ، إضافة لهيئة استشارية للمجلس تسهم في تنفيذ برامج الأكاديمية.

واعتمد الوزير تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية حيث يضم مجلس أمناء الأكاديمية نخبة وطنية من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين في التخصصات المختلفة ، حيث يضم مجلس الأمناء كلا من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيسا لمجلس الأمناء ، وعضوية كل من : الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، والدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق ، و الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، و الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق ، والدكتور محمد عبد الغني شامة الأستاذ المتفرغ بكلية اللغات والترجمة .
loading...

ترشيحاتنا

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

دينا الشربيني تنتقد مشاهد لها في مسلسل مليكة

زيلوه دلوقتي.. محافظ الجيزة يقطع جولته لهدم برج مخالف بحرم الدائري

النوم يغلب قائد طائرة في الهواء.. وهذا هو مصيره

5 أسباب تعزز من فرص الزمالك بالتتويج بالدوري الممتاز

شاهد.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد

احترس هذه الأعراض تؤكد إصابتك بعرق النساء

سعد الدين الهلالي يرد على المهاجمين بعد تأييده قرار تونس حول الميراث

الملا: قطاع البترول والغاز حقق العديد من النجاحات.. فيديو

في ذكرى ميلاده.. بروس لي بطل توفي في عز شبابه أثناء التصوير

اصنعى بنفسك بروتين فى المنزل

أسعار العملات اليوم في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مظاهرات حب وإخاء من المصريين لولي العهد السعودي.. فيديو
تعرف أكثر على برنامج رحلة مصرية لتدريب المعلمين.. فيديو
الأمم المتحدة: 137 امرأة تقتل يوميا بيد أزواجهم.. فيديو
موجز الأخبار.. السيسي يتجول في المؤتمر العربي للثروة المعدنية.. ومدينة أمريكية تطلب المواطنين بـ10 آلاف دولار شهريا
شاهد.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟