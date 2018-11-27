ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزيرة إسرائيلية: ليبرمان يمول الإرهاب وكحلون يريد إسقاط الحكومة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
سمر صالح
اتهمت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، بتحويل الأموال إلى "الإرهابيين ودعم الإرهاب" بمعارضته لقانون "الولاء للثقافة".

كما هاجمت ريجيف، رئيس حزب "كلنا"، وزير المالية موشيه كحلون، وقالت إنه "يريد إسقاط الحكومة من داخل الحكومة"، بسبب قراره منح حرية التصويت لأعضاء كتلته، وفقا لها فإن وزير المالية "خائف من فنانين ونصف فنان".

جاءت تصريحات ريجيف هذه في مؤتمر صحفي عقدته في الكنيست، بحضور مدعوين من أعضاء مركز حزب الليكود، الذين اشتبكوا مع الصحفيين في المكان وشتموهم.

وأعلنت ريجيف أنها تعتزم محاولة تمرير القانون الذي سيسمح لاحقا بالمس بميزانيات الثقافة.

وقالت: "أنا حقا لا أعتزم الاستقالة وإعطاء بعض الهيئات الثقافية هذه المتعة"، إلا أنها أضافت أنه إذا واصل الائتلاف التصرف هكذا، "أعتقد أن رئيس الوزراء سيوازن كل الاعتبارات، إن آخر من يخشون الانتخابات هم الليكود".

وأشارت ريجيف إلى أن كحلون يملك سلطة إلغاء ميزانيات المؤسسات الثقافية، لكنه لم يستخدم هذه السلطة حتى الآن على الرغم من التوجه إليه بأنهم انتهكوا "قانون" النكبة.

وقالت: "لقد سمح بمواصلة تمويل الأفلام والمسرحيات التي تمجد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدم".

كما هاجمت وزيرة الثقافة الوزير السابق، أفيجدور ليبرمان، وقالت: "ما الذي حدث له؟ لقد ادعى أنه لا توجد مواطنة بدون ولاء، تخيلوا أن ليبرمان، مع الطيبي وتمار زاندبرج، يحول الأموال إلى الإرهابيين ويدعمون الإرهاب".

وقالت ريجيف إن ليبرمان كان قد وعدها بعد استقالته من منصب وزير الجيش بدعم القانون، لكنه تراجع عن ذلك الآن.

وأضافت: "الولاء هو فقط لـ الأنا لديه، وكلمته ليست في الحقيقة كلمة".

وقالت رئيسة ميرتس تمار ساندبرغ تعقيبا على ذلك، إنها تدعو ريجيف إلى "إزالة حصانتها ومواجهة الروث الذي يخرج من فمها مرة واحدة وإلى الأبد".

كما انتقدت الوزيرة عضوي الكنيست من الائتلاف، بيني بيغن (الليكود) وراحيل أزاريا (كلنا)، بسبب معارضتهما للقانون، وقالت: "لا يمكن أن يفعل كل عضو في الكنيست ما يريد، سواء كانت راحيل أزاريا أو بيني بيغن، وهذا أمر مخجل بالنسبة لهما".

وقالت ريجيف إنها كانت تعتزم تقديم مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، لكن رئيس الائتلاف ديفيد أم سالم طلب منها الانتظار.

وفي أعقاب المؤتمر الصحفي، دعا رئيس المعسكر الصهيوني آفي جباي، كحلون ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، إلى تفكيك الحكومة.

وكان الائتلاف قد سحب مشروع قانون "الولاء في الثقافة" من جدول الأعمال، قبل موعد التصويت عليه بعد الظهر في القراءتين الثانية والثالثة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. المصريون يرحبون بولي العهد: مصر والسعودية إيد واحدة

بعد 44 عاما من القطيعة.. سبب صادم وراء عودة علاقات تشاد بإسرائيل

احترس هذه الأعراض تؤكد إصابتك بعرق النساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الربط الكهربائي وجسر الملك سلمان.. أبرز الملفات على طاولة السيسي وولي العهد اليوم

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويجتمع مع عدد من القيادات

شاهد .. دهشة جروس من انفعال كهربا بعد تبديله أمام الجونة

رئيس التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس

فرج عامر: لا صفقات بين سموحة والأهلي..وهذا مصير باسم مرسي ودونجا

محمد صلاح يزين اجتماعات كونجرس فيفبرو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة زواجها من أحمد زكي

6 زيارات للأمير محمد بن سلمان تعبر عن خصوصية علاقة المملكة بمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مظاهرات حب وإخاء من المصريين لولي العهد السعودي.. فيديو
تعرف أكثر على برنامج رحلة مصرية لتدريب المعلمين.. فيديو
الأمم المتحدة: 137 امرأة تقتل يوميا بيد أزواجهم.. فيديو
موجز الأخبار.. السيسي يتجول في المؤتمر العربي للثروة المعدنية.. ومدينة أمريكية تطلب المواطنين بـ10 آلاف دولار شهريا
شاهد.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟