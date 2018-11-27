الترجي التونسي يقترب من مواجهة برشلونة في الاحتفال بمئوية تأسيسه

يستعد نادي الترجي التونسي، للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، وذلك في يناير المقبل.



ووفقًا لموقع "الصريح أونلاين" التونسي، فإن الترجي يقترب من مواجهة برشلونة الإسباني، أو روما الإيطالي احتفالا بالمئوية.



وكان الترجي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-0 في الإياب على ملعب رادس.



ويعد لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي حققه الترجي للمرة الثالثة في تاريخه، هو أثمن هدية حصل عليها في تلك المناسبة.