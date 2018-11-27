في ذكرى ميلاده.. بروس لي بطل توفي في عز شبابه أثناء التصوير

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الممثل الصيني بروس لي، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1940 بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتوفى في 20 يوليو 1973 بهونج كونج عن عمر يناهز الـ33 عامًا.



وقد ولد "بروس لي" بالحي الصيني في سان فرانسيسكو، ثم انتقل به والداه وعمره ثلاث سنوات إلى هونج كونج لتبدأ رحلته في مجال الفنون القتالية المختلفة، حيث شارك في العديد من الأفلام الأكشن التي حققت من يومها نجاحا كبيرا.



وفي عام 1973، وخلال تصويره فيلم "لعبة الموت"، وافته المنية وتم وقف تصوير الفيلم لعدة سنوات، حتى تم العثور على ممثل شبيه له وقدم الفيلم للجمهور بالفعل بعد وفاته.