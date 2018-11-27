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اقتصاد

الإحصاء: 1074 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من 2018

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2018/2017 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017/2016.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الجارية، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2017، قيمة 1074.5 مليار جنيه مقارنة بـ 904.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2016.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2017 قيمة 1167.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1143.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من نفس العام، و10.52.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث.
الإحصاء: 1074 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من 2018
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