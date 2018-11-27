الإحصاء: 1074 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من 2018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2018/2017 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017/2016.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الجارية، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2017، قيمة 1074.5 مليار جنيه مقارنة بـ 904.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2016.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2017 قيمة 1167.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1143.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من نفس العام، و10.52.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الجارية، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2017، قيمة 1074.5 مليار جنيه مقارنة بـ 904.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2016.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2017 قيمة 1167.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1143.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من نفس العام، و10.52.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث.