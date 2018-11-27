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ثقافة

ثقافة مطروح تستضيف ولاد البلد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استضاف فرع ثقافة مطروح التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عرض مسرحية "ولاد البلد" من إنتاج مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح.

يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية بتكنيك "الكباريه السياسي" تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على ، العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، وذلك بمدرسة الريسنانس.

كما أقام قصر ثقافة مطروح ورشة بعنوان "جماليات الخط العربى" بمدرسة الثانوية بنات، مع الفنانة شيماء الواعى، للإرتقاء بالذوق العام للفتيات وتعليمهم مبادئ الخط العربى وزخرفته، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "تقنيات التعلم لذوى الاحتياجات الخاصة" ألقتها د. شيماء محمد بمكتبة القصر، وذلك فى إطار برنامج التمكين الثقافى، تحدثت فيها عن أهم تقنيات تعليم الأطفال ذوى الاحتياجات وخاصة أطفال التوحد، ومتلازمة دوان وكيفية استيعاب الأم لهذة التقنيات لمساعدة أطفالها لسرعة التعلم والدمج فى المجتمع.

وفى قصر ثقافة الطفل أقيم عرض لكورال فرقة الطفل بالنادى الاجتماعى ضمن عروضها الشهرية لإظهار مواهب المحافظة فى الغناء، والعزف.
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