سفير مصر بموريتانيا يقترح افتتاح فرع لجامعة طنطا بنواكشوط

استقبل السفير أحمد سلامة سفير جمهورية مصر العربية بنواكشوط الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث في ختام زيارته إلى جامعة نواكشوط العصرية، بحضور الدكتور نشأت ضيف الملحق الثقافي المصري.



وشهد اللقاء مناقشة نتائج الزيارة ومدى احتياج موريتانيا إلى الدعم المصري، ومن خلال مناقشات المسئولين عن التعليم العالي بموريتانيا تم اقتراح فتح فرع لجامعة طنطا يبدأ بالكليات الطبية، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة طنطا وجامعة نواكشوط العصرية ووعد بمتابعة تفعيل الاتفاقية بعد توقيعها من الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وعرضها على مجلس الجامعة.



وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور مصطفى الشيخ درع جامعة طنطا لسعادة سفير مصر بنواكشوط.