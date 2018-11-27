أنشطة ثقافية وندوات عن فوائد التكافل الاجتماعي بمكتبة الفيوم العامة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم تضمنت مجموعة من الورش والمسابقات.



وأوضح بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار احتفالات أعياد الطفولة أقامت مكتبة الفيوم العامة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمشاركة مدرستي بحر يوسف الابتدائية ومدرسة باغوص شملت ورشة حكي لقصة ''أهل السبت'' والدروس المستفادة منها، بجانب مسابقات في المعلومات العامة و لعبة ''عروستي'' إلي جانب عرض مسرح عرائس وفقرة عرض لمواهب الأطفال، بالإضافة لجلسة حوارية بعنوان ''السلوكيات الاجتماعية الخاطئة '' ناقشت الكذب عند الأطفال، أسبابه وآثاره الضارة وأهمية الصدق مع الوالدين والأصدقاء.



كما عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعي طريق للسلم الاجتماعي" للشيخ طه مصطفى عيد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمناسبة المولد النبوي الشريف، ناقشت عظمة الرسول وكيف كرمه الله عز وجل في القرآن، وتضمنت تعريف مفهوم التكافل الاجتماعي بأنه التزام أفراد المجتمع وتضامنهم لإعانة المحتاجين ومساعدة المضطرين، وهو من الأسس والأركان التي يقوم عليها بنيان المجتمع الإسلامي، كما أشار إلى أنواع التكافل تكافل معنوي أنه ذلك بالشعور النفسي والتضامن الأدبي مع بقية أفراد المجتمع المسلم، وتكافل مادي وهو بذل المال والوقت لإعانة المحتاجين ومساعدتهم؛ للتغلب على ظروفهم.



وفي إطار مشروع حرفة في كل بيت تواصل المكتبة ورشة رسم بورتريهات على الخشب البوهيمي بخامات الأحجار والحصي والزلط للمدرب أسامة القاضي وذلك في إطار تفعيل إدارة الفنون التشكيلية والحرف البيئية المرحلة الثانية من مشروع '' حرفة في كل بيت".