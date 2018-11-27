ضبط أصحاب مكتبتين يبيعون شهادات طبية مزورة بالمحلة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أصحاب مكتبتين فى مدينة المحلة لقيامهم بترويج الشهادات الطبية المزورة المنسوبة لنقابة الأطباء بالغربية وعدد من الأطباء لتقديمها إلى جلسات المحاكم.





وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "السيد. ج، ٦٣ عاما" صاحب مكتبة أبو حمادة الكائنة الشارع الخلفي لمجمع محاكم المحلة الكبرى دائرة مركز المحلة ومقيم ثان المحلة، بمزاولة نشاط واسع فى ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الأطباء بالغربية وبعض الأطباء لراغبي الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها في جلسات نظر القضايا أمام المحاكم للتلاعب بها قانونا لتغيير الحقائق مقابل مبالغ مالية.





بتقنين الإجراءات تم ضبطه بالمكتبة وبحوزته ٨ شهادات طبية منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية مزورة و٢ دفتر روشتة طبيب بأسماء أطباء مختلفة و٧ دفاتر أورنيك ٥ س نيابة و٣ دفتر أورنيك ٥ ج نيابه وواحد دفتر ١٤ ع ج مكرر وعدد٢٨ طابع بريدى فئة ٤ جنيه للواحد وعدد٣٥ دمغة حكومية فئة واحد جنيه ومبلغ مالي١٦٧ جنيها.



