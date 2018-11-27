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حوادث

ضبط أصحاب مكتبتين يبيعون شهادات طبية مزورة بالمحلة.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:51 م
المتهم
المتهم
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط أصحاب مكتبتين فى مدينة المحلة لقيامهم بترويج الشهادات الطبية المزورة المنسوبة لنقابة الأطباء بالغربية وعدد من الأطباء لتقديمها إلى جلسات المحاكم.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "السيد. ج، ٦٣ عاما" صاحب مكتبة أبو حمادة الكائنة الشارع الخلفي لمجمع محاكم المحلة الكبرى دائرة مركز المحلة ومقيم ثان المحلة، بمزاولة نشاط واسع فى ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الأطباء بالغربية وبعض الأطباء لراغبي الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها في جلسات نظر القضايا أمام المحاكم للتلاعب بها قانونا لتغيير الحقائق مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بالمكتبة وبحوزته ٨ شهادات طبية منسوب صدورها لنقابة أطباء الغربية مزورة و٢ دفتر روشتة طبيب بأسماء أطباء مختلفة و٧ دفاتر أورنيك ٥ س نيابة و٣ دفتر أورنيك ٥ ج نيابه وواحد دفتر ١٤ ع ج مكرر وعدد٢٨ طابع بريدى فئة ٤ جنيه للواحد وعدد٣٥ دمغة حكومية فئة واحد جنيه ومبلغ مالي١٦٧ جنيها.

كما تم ضبط "إسلام. ا، ٥٢ عاما"، صاحب مكتبه بذات الشارع ومقيم اول المحلة، وبحوزته ٣١ شهادة طبية مزوره وعدد١٢ روشتة طبية منسوبة للدكتور أحمد إسماعيل شحاتة ممهورة بخاتم النقابة وأكلاشيه الطبيب مزورة وعدد٢ روشتة طبية مزورة منسوبة للدكتور محمد عبد المعبود حسن المصري ممهورة بخاتم النقابة وأكلاشية الطبيب مزورة عدد١ دفتر أورنيك ٥ س نيابة ومبلغ مالى ٥٦٥ جنيها تحرر عن الواقعة الأولى المحضر رقم ٦٦٢٥٨ والثانية ٦٦٢٥٩ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط أصحاب مكتبتين يبيعون شهادات طبية مزورة بالمحلة.. صور
ضبط أصحاب مكتبتين يبيعون شهادات طبية مزورة بالمحلة.. صور
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