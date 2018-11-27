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حوادث

ضبط 10 عناصر إجرامية في حملة بكفر شكر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية مكبرة بمركز كفر شكر لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتحرير محاضر للمخالفين، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد أصدر تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة، فشنت إدارة البحث الجنائي حملة مكبرة قادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي واستهدفت مركز كفر شكر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 متهمين من العناصر الخطرة بينهم 5 من حائزي الأسلحة النارية والمخدرات و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم و2 هاربين من مراقبة و2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و5 طلقات.

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالي 250 جرام بانجو و180 قرصا مخدرا و40 جرام حشيش وتحرير محاضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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