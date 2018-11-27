ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
  • وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت:
  • الرئيس يهتم بكل تفاصيل الفلاح المصري
  • الفلاح المصري هو العمود الذي يستند عليه الاقتصاد
  • القطاع الزراعي يعاني من نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق
  • نهدف للتوسع في التصنيع الزراعي والاستثمار في الريف

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاح المصري واهتمام الرئيس الكامل بجميع التفاصيل التي تخص التنمية الزراعية في مصر.

وقال أبو ستيت إن الفلاح المصري هو العمود الذي يستند عليه الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه عقب ثورة 25 يناير كان هو الذراع الوحيد من أذرع الدولة الذي استمر بالعمل، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يعاني من نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق، ولكن علينا الاستمرار في العمل للتغلب على المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي، والذي تنظمه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحت عنوان "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، ومجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تكاتف جميع أذرع ومؤسسات الوطن لبناء الدولة المصرية لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد الوزير على ضرورة توفير الدعم الكافي للاستثمار في المناطق الريفية لتوفير فرص عمل لأبناء الريف المصري، إضافة إلى التوسع في مرحلة التصنيع الزراعي لتحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة تساهم في رفعة الدولة وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي لمصر.

وقال "أبو ستيت" إن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تكاتف كافة أذرع ومؤسسات الوطن لبناء الدولة المصرية لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف
loading...

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال أمام النواب: مش عايزين حسد ومش ناوي أقعد كتير

رئيس التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس

5 علاجات فعالة لآلآم المفاصل والأكتاف

شاهد.. المصريون يرحبون بولي العهد: مصر والسعودية إيد واحدة

مظاهرات حب وإخاء من المصريين لولي العهد السعودي.. فيديو

أسرع وصفة لتوحيد لون البشرة

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

بث مباشر.. اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة

ياسمين صبري تتصدر جوجل بعد إغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل

تعرف على شرط دينا الشربيني للظهور في البرامج

10 معلومات عن البحار المصري الأسطورة بعد رحيله

السعودية تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

فيديو

مصطفى بكري: الأزمة اليمنية على رأس أولويات مصر والسعودية.. فيديو
مختار غباشي: مصر والسعودية العمود الفقري للعالم العربي.. فيديو
أحد المشاركين بمسابقة SHELL ECO: نصنع سيارة ذاتية القيادة.. فيديو
شاهد.. المصريون يرحبون بـ محمد بن سلمان بطريقة خاصة
تقرير لـ فرانس 24: في تونس مساواة للنساء وعنصرية ضد الأموات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟