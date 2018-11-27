أبو ستيت في المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي: الفلاح هو عمود الاقتصاد.. والقطاع الزراعي يعاني نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق.. ونهدف للتوسع في التصنيع والاستثمار في الريف

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت:

الرئيس يهتم بكل تفاصيل الفلاح المصري

الفلاح المصري هو العمود الذي يستند عليه الاقتصاد

القطاع الزراعي يعاني من نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق

نهدف للتوسع في التصنيع الزراعي والاستثمار في الريف

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاح المصري واهتمام الرئيس الكامل بجميع التفاصيل التي تخص التنمية الزراعية في مصر.وقال أبو ستيت إن الفلاح المصري هو العمود الذي يستند عليه الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه عقب ثورة 25 يناير كان هو الذراع الوحيد من أذرع الدولة الذي استمر بالعمل، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يعاني من نقص مستلزمات الإنتاج وأزمات في التسويق، ولكن علينا الاستمرار في العمل للتغلب على المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي، والذي تنظمه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحت عنوان "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، ومجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.وأضاف وزير الزراعة أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تكاتف جميع أذرع ومؤسسات الوطن لبناء الدولة المصرية لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.وشدد الوزير على ضرورة توفير الدعم الكافي للاستثمار في المناطق الريفية لتوفير فرص عمل لأبناء الريف المصري، إضافة إلى التوسع في مرحلة التصنيع الزراعي لتحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة تساهم في رفعة الدولة وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي لمصر.وقال "أبو ستيت" إن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تكاتف كافة أذرع ومؤسسات الوطن لبناء الدولة المصرية لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.