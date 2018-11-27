ضبط 38 متهما محكوما عليهم في 96 حكم حبس بدمنهور.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة بمدينة دمنهور للقضاء على العناصر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من تنفيذ الأحكام .



وأسفرت الحملة عن ضبط 38 متهما محكوم عليـــه فى 96 حكم حبس جزئي مستأنف و 3 حكم جنائى، و89 قضايا اتجار بالمخدرات وضبط (5) مخالفات.



وتمكنت الحملة من ضبط ( 21 ) قضية تموينية متنوعة،( 20 ) قضية سرقة تيار كهربائي، إزالة ( 3824) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة.



وفي مجال المرور تمكنت الحملة من سحب( 76 تراخيص لمخالفات مرورية ، ( 310) مخالفات مرورية متنوعة،حجز دراجة بخارية " توك توك " بدون تراخيص.



وشارك في الحملة ضباط الإدارات والأقسام النوعية ( المرور ، إشغالات ، مخدرات ، تنفيذ أحكام ، تموين ) بالتنسيق ومسئولي الجهات المعنية المختصة ( بدائرة قسم شرطة كفر الدوار )..وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.