سفير سول يشهد الاحتفال باليوم الثقافي الكوري بالأقصر..صور

حضر يوون يوا تشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر الاحتفال باليوم الثقافى الكوري، والذي أقيم بمكتبة مصر العامة وذلك للعام الثالث على التوالي.





ومن جانبه؛ قال محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافي الكوري بالقاهرة ، وحرصا علي تعميق التبادل الثقافي المشترك بين مصر وكوريا ، لافتا الي ان الاحتفال باليوم الثقافي الكوري بدأ يوم أمس الإثنين، ويشمل عدة فعاليات خاصة بالعادات والتراث الكوري والتي من بينها تجربة تذوق الطعام الكوري حيث تستقبل المكتبة مجموعة من الطهاة الكوريين لطبخ عدد من الوجبات الكورية الشهيرة وتقديمها للجمهور.





كما سيتم تجربة الزي الكوري الرسمي "الهانبوك" حيث سيتمكن الجمهور من ارتداء الزي الكوري للكبار والأطفال والتقاط الصور التذكارية، إضافة إلى عزف الموسيقى الكورية، وتعليم الراغبين ومحبي الموسيقي الكورية كيفية الايقاع على الطبول الكورية.





وتضم الفعاليات معرضًا للصور عن كوريا والثقافه الكورية، كما شمل تنظيم ورشة حول كيفية استخدام مستحضرات التجميل الكورية.





وأشار السفير الكورى فى كلمته إلى اهتمام الشعب الأقصرى بالثقافة الكورية، حيث يسعى المركز الثقافى الكوري لعقد العديد من الفعاليات فى مختلف المحافظات ومن ضمنها الأقصر، متمنيًا ممن يحضر الفعاليات أن يكون بمثابة سفير لنشر الثقافة الكورية بين زملائهم.





وأكد سفير كوريا على أهمية وعراقة مدينة الأقصر المليئة بالتراث والحضارة ، وأنه يوجد مدينة كورية تدعى كيوتجو تشبه الأقصر حيث كانت عاصمة للممالك الكورية القديمة ، وأنه هناك جهود ساعية لعمل رابطة تآخى بين المدينتين ، لزيادة التعاون بين البلدين مما يصب فى تدفق المزيد من السياحة الكورية.



