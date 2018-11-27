أبرزهم الهضبة.. تعرف على الألبومات الجديدة المنتظر طرحها فى 2019.. فيديو

عرض برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا"، خلال إحدى فقراته، أهم وأبرز الألبومات المنتظر طرحها لكبار الفنانين خلال عام 2019.



ومن أبرز تلك الألبومات:

- ألبوم عمرو دياب والذي سيطرح مينى ألبوم يتضمن 5 أغنيات بالتعاقد مع شركة روتانا.

- ألبوم محمد حماقى وسيتم طرحه خلال نهاية الشهر المقبل تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

- ألبوم نوال الزغبى وسيتم طرحه يناير المقبل.

- ألبوم تامر عاشور ومن المقرر طرحه خلال أول عام 2019.

- ألبوم رابح صقر ويتم طرحه خلال نهاية هذا العام ويتضمن ديو مع عمرو دياب.