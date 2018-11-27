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أبرزهم الهضبة.. تعرف على الألبومات الجديدة المنتظر طرحها فى 2019.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا"، خلال إحدى فقراته، أهم وأبرز الألبومات المنتظر طرحها لكبار الفنانين خلال عام 2019.

ومن أبرز تلك الألبومات:
- ألبوم عمرو دياب والذي سيطرح مينى ألبوم يتضمن 5 أغنيات بالتعاقد مع شركة روتانا.
- ألبوم محمد حماقى وسيتم طرحه خلال نهاية الشهر المقبل تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.
- ألبوم نوال الزغبى وسيتم طرحه يناير المقبل.
- ألبوم تامر عاشور ومن المقرر طرحه خلال أول عام 2019.
- ألبوم رابح صقر ويتم طرحه خلال نهاية هذا العام ويتضمن ديو مع عمرو دياب.
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