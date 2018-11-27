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أحد المشاركين بمسابقة SHELL ECO: نصنع سيارة ذاتية القيادة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:48 م
محمد عباس
محمد عباس
ندى فتح الله
قال محمد عباس، أحد أعضاء الفريق المشارك من جامعة القاهرة في الماراثون الخاص المسابقة العالمية "SHELL ECO"، إنهم أول من صنعوا جسم سيارة من الكاربون فايبر، لتستخدم في المسابقة.

وأضاف "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN"، أنه في الطبيعي يتم تصنيع جسم السيارة من المعدن، مشيرًا إلى أن الكاربون فايبر أقل وزنًا، ما يساعد بدوره على زيادة سرعة السيارات في المسابقة.

وأشار إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي على تصنيع سيارة ذاتية القيادة وإعدادها لدخول المسابقة العام القادم، موضحًا أنه جرى الانتهاء من التصميم الخاص بها، على أن يتم تنفيذها الفترة المقبلة.
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