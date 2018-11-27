تأجيل محاكمة ٣٠ متهما في داعش الإسكندرية لـ ٤ ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى داعش في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، لجلسة ٤ ديسمبر.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد سكرتارية أيمن القاضى.



