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حوادث

تأجيل محاكمة ٣٠ متهما في داعش الإسكندرية لـ ٤ ديسمبر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى داعش في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، لجلسة ٤ ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد سكرتارية أيمن القاضى.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتي 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط واسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. أنضموا الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
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