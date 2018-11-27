ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 م
محافظ دمياط ومساعد
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
زينب الزغبي
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور محمد عزمى مساعد وزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بزيارة المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمي بدمياط.

واستهلت محافظ دمياط الزيارة بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير بعض الأقسام وصيانة عدد من الأجهزة،وتم التوجيه بسرعة عمل جميع المقايسات اللازمة تمهيدا للبدء في التنفيذ.

كما وجهت المحافظ مدير المركز بتقديم تقرير شامل يتضمن احتياجات المركز من أطقم تمريض تمهيدا للبدء في إعادة التوزيع لسد العجز بعدد من المستشفيات .

وفي ختام الزيارة قاما المحافظ ومساعد الوزير، بتفقد عدد من الأقسام داخل المركز ، مؤكدا على بذل أقصى الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. المصريون يرحبون بـ محمد بن سلمان بطريقة خاصة

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

تقرير لـ فرانس 24: في تونس مساواة للنساء وعنصرية ضد الأموات

وزير قطاع الأعمال أمام النواب: مش عايزين حسد ومش ناوي أقعد كتير

أحمد موسى: هناك حملات إعلامية مشبوهة تستهدف مصر والسعودية والإمارات واليمن

اصنعى بنفسك بروتين فى المنزل

الإعلام السعودي: أم الدنيا تفتح أحضانها لولي العهد والسيسي يتقدم المستقبلين.. صور

وزير النقل: الإعلان عن موعد إطلاق كارت موحد للمواصلات بعد شهرين

النقض تؤيد المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين في أحداث عنف ناهيا

ضبط شخص لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب داخل سيارته بالمنصورة

الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية

شاهد.. ترحيب شعبي بولى العهد السعودى بعد وصوله القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

فيديو

مصطفى بكري: الأزمة اليمنية على رأس أولويات مصر والسعودية.. فيديو
مختار غباشي: مصر والسعودية العمود الفقري للعالم العربي.. فيديو
أحد المشاركين بمسابقة SHELL ECO: نصنع سيارة ذاتية القيادة.. فيديو
شاهد.. المصريون يرحبون بـ محمد بن سلمان بطريقة خاصة
تقرير لـ فرانس 24: في تونس مساواة للنساء وعنصرية ضد الأموات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟