محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور محمد عزمى مساعد وزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بزيارة المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمي بدمياط.



واستهلت محافظ دمياط الزيارة بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير بعض الأقسام وصيانة عدد من الأجهزة،وتم التوجيه بسرعة عمل جميع المقايسات اللازمة تمهيدا للبدء في التنفيذ.



كما وجهت المحافظ مدير المركز بتقديم تقرير شامل يتضمن احتياجات المركز من أطقم تمريض تمهيدا للبدء في إعادة التوزيع لسد العجز بعدد من المستشفيات .



وفي ختام الزيارة قاما المحافظ ومساعد الوزير، بتفقد عدد من الأقسام داخل المركز ، مؤكدا على بذل أقصى الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.