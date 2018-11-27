المراغى: وزيرة الهجرة تبذل جهودا كبيرة فى ملف رعاية المصريين بالخارج

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تبذل جهودا كبيرة فى ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم واللجنة تتابع الجهود التي تبذلها وزيرة الهجرة منذ توليها منصبها بشأن القضايا المتعلقة بالمصريين في الخارج، واللجنة تكلل هذه الجهود.
وأضاف المراغي فى اجتماع اللجنة اليوم، أن لجنة القوى العاملة من ضمن اختصاصاتها متابعة ملف المصريين العاملين بالخارج ومتابعة قضاياهم ومشكلاتهم والسعي لحلها، والمواطن المصري ليس أقل من أي مواطن في أي دولة أخرى، ورعايته أثناء تواجده في الخارج واجب علي الدولة، ولا يوجد تقصير في هذا الشأن".
كان من المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان اليوم، للاستماع إليها بشأن برنامج الوزارة فيما يتعلق برعاية شئون العاملين المصريين بالخارج، إلا أنها اعتذرت وأرسلت مندوب من الوزارة لحضور اجتماع اللجنة، والذي قدم اعتذارا للجنة وطلب تأجيل الاجتماع وعقد آخر خلال الفترة المقبلة بحضور الوزيرة لتشرح خطة الوزارة فيما يتعلق برعاية شئون المصريين في الخارج.