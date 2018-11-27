المراغى: وزيرة الهجرة تبذل جهودا كبيرة فى ملف رعاية المصريين بالخارج

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تبذل جهودا كبيرة فى ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم واللجنة تتابع الجهود التي تبذلها وزيرة الهجرة منذ توليها منصبها بشأن القضايا المتعلقة بالمصريين في الخارج، واللجنة تكلل هذه الجهود.





وأضاف المراغي فى اجتماع اللجنة اليوم، أن لجنة القوى العاملة من ضمن اختصاصاتها متابعة ملف المصريين العاملين بالخارج ومتابعة قضاياهم ومشكلاتهم والسعي لحلها، والمواطن المصري ليس أقل من أي مواطن في أي دولة أخرى ، ورعايته أثناء تواجده في الخارج واجب علي الدولة، ولا يوجد تقصير في هذا الشأن".



