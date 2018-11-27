منى محرز: حملات مكبرة على مصانع إنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

كلفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة علي مصانع الادوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الادوية البيطرية او تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.



وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية تشكل تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة الى تعميم منشور من قبل دور الأجهزة البيطرية بالمحافظات ومسئولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص وفى حالة عدم الترخيص سيتم الاغلاق.



وقالت محرز، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اعتمدت عدة اجراءات تنفيذية رقابية على الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع اماكنها توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة،والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.



وأضافت أن الحملة يشارك فيها شرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الأمنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات، وتقوم بإعداد تقارير دورية حول نتائج الحملات، لمواصلة الحملة وتقنين أوضاع مراكز بيع وتداول هذه المنتجات وفقا للمعايير التي أقرتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى مواصلة المرور على مصانع الادوية غير المرخصة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى إنه تم ضبط مصنع أدوية بدون ترخيص بالعاشر من رمضان.



يأتي ذلك بالتزامن مع شن مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات و قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية لضبط مصانع بيع الادوية البيطرية بدون ترخيص.



وقال الدكتور أشرف توفيق صابر وكيل الوزارة للطب البيطري، إنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، موضحا أنه تم من خلال الحملة ضبط مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص بها ( 6 ألاف و 826 عبوة دواء بيطري + 100 كجم ( 4 برميل ) مادة خام لدواء سبيراميسين + 2 طن و725 كجم ( 109 شيكارة ) مادة مجهولة + 50 كجم أمبيسيلين مجهول المصدر + ماكينة للتعبئة والتغليف + ماكينة خلط + علامات مائية + عبوات فارغة ) .



وأضاف مدير بيطري الشرقية، أنه تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على 23 دواء بمخازن المديرية وباقي المضبوطات تم التحفظ عليها بالمصنع، موضحا أنه تم أيضا المرور على مصنعين للأدوية حيث وجدهم مرخصين والأدوية بهما سليمة.