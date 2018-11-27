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برلمان

تعليم البرلمان توافق على التعريفات الواردة بقانون جودة التعليم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:44 م
لجنة التعليم والثقافة
لجنة التعليم والثقافة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انتهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، من الموافقة على التعريفات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع، جدلا بين ممثلي الحكومة، وأعضاء اللجنة، حول الإبقاء على بعض المصطلحات من عدمه، حيث اقترح بعض النواب بحذف مصطلح، " المؤسسات" بمشروع القانون، الا ان ممثلة وزارة العدل اعترضت على ذلك، مؤكدة تمسك الحكومة ببقائها.

وقالت ممثلة وزارة العدل، إن حال حذف مصطلح المؤسسات، سيتطلب ذلك النظر في باقى المواد بالقانون، حتى لا يؤثر الحذف على القانون ويحدث خلل بمواده.
تعليم البرلمان توافق على التعريفات الواردة بقانون جودة التعليم
تعليم البرلمان توافق على التعريفات الواردة بقانون جودة التعليم
تعليم البرلمان توافق على التعريفات الواردة بقانون جودة التعليم
تعليم البرلمان توافق على التعريفات الواردة بقانون جودة التعليم
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