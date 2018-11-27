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مرأة

أسباب وراء إنتحار طفلك إليك أبرزها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يتعرض الكثير من الأطفال للضغط النفسى وتكون سببا فى حدوث الإنتحار الكثير منهم بالإضافة إلى مجموعة أسباب أخرى أبرزها كثرة مشاهدة مشاهد العنف.

وأشارت إستشارى علم النفس والعلاقات الأسرية أميرة حبارير، أن كثرة المشاهد والألعاب الإلكترونية تكون أحد الأسباب بالإضافة إلى أن كثرة الضغط على الطفل أو تعنيفه يتسبب فى حدوث إضطرابات وانفعالات شخصية.

ولفتت أن السبب الرئيسى لكثرة حالات الأنتحار فى فترة المراهقة هى التقليد الأعمى فيشاهد الطفل مشاهد العنف ويقوم الطفل بتقليدهم لذا يجب مراقبه الطفل والتقرب منه والحديث معه وكأنكم أصدقاء.

وأوضحت أن المشاكل الأسرية أو غياب أحد الأبوين على الطفل يعرضه للاكتئاب والانتحار وقد يكون الضغط المستمر.
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