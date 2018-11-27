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أخبار البلد

سفير مصر فى كوريا: توت عنخ آمون ضيفا على متحف سيول الوطني 2022

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:50 م
الملك الذهبي
الملك الذهبي
محمد وديع
كشف الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، عن زيارة للملك الذهبي توت عنخ آمون وآثاره –النسخة الأصلية- للمتحف الوطني بالعاصمة الكورية في عام 2022، لافتا إلى أن السفارة ستستثمر هذا الحدث بتنظيم عدة زيارات لخبراء آثار مصريين للحديث والترويج للحضارة المصرية والمقاصد السياحية.

وقال السفير حازم فهمي للوفد الصحفي المصري الذي يزور كوريا هذا الأسبوع بمقر السفارة المصرية، إنه قد تم التشاور مع مسؤولين كبار بمتحف سيئول الوطني- حول إمكانية إستضافة متحدثين من مصر لإلقاء محاضرات بالمتحف تمهيدا لزيارة مجموعة مقتنيات توت عنخ آمون- مثل الدكتور زاهي حواس.

وتابع فهمي أن هناك مجالا كبيرا للتعاون الثقافي بين كوريا ومصر، مشيرا إلى أنه كانت هناك زيارة سابقة لبعض قطع من الآثار المصرية في عام 2016، بالتعاون مع متحف بروكلين بالولايات المتحدة، وكان الإقبال غير عادي ومثل ثالث أعلى معدل زيارات في تاريخ المتحف، إذ وصل عدد الزائرين إلي 32 مليون زائر.
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