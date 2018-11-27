برلماني يطالب بوقف مسابقة تعيينات بنك ناصر الاجتماعي

تقدم النائب عمر مصيلحى، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لوقف مسابقة تعيينات ببنك ناصر الإجتماعى، لعدم الالتزام بنسبة الـ5% من ذوي الإعاقة.



جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد النائب أن كل المسابقات التى يتم طرحها لا تلتزم بهذه النسبة ومن ثم لابد أن تعمل الحكومة لإلزام الجهات التابعة لها بهذه النسبة.



وأشار النائب إلى أن السبب الرئيسى فى عدم الإلتزام يرجع لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة ولابد أن تعمل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي على إصدارها فى أقرب وقت.



وطالب مصيلحى بوقف مسابقة بنك ناصر الاجتماعى بشأن التعيينات لحين إصدار اللائحة الخاصة بقانون ذوى الإعاقة ومن ثم يتم الإلتزام بنسبة الـ5%.