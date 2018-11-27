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رياضة

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إمكانية رحيل جون أنطوي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

وأكد عبد السلام، في تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر" عبر أثير "شعبي اف ام"، أن عقد أنطوي يوجد به بند ينص على دفع مبلغ إضافي على قيمة اللاعب للنادي الأهلي حال انتقاله لأي فريق بالدوري الممتاز.

وقال إن هناك العديد من العروض لضم ايريك تراوري، نجم الفريق، لما يقدمه من أداء رائع، مشددا على أنه حتى مبلغ الـ 15 مليون جنيه لا يناسب إمكانياته المميزة.

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