وزير الشباب والرياضة يتفقد المركز الأوليمبي بالمعادي ويؤكد أهمية الصيانة اليومية للأجهزة الرياضية.. صبحي: حمام السباحة بالمركز يخدم المنتخبات القومية

"صبحي" يشدد على أهمية الصيانة اليومية للأجهزة الرياضية

وزير الشباب والرياضة يستمع لمطالب واحتياجات العاملين بالمركز

ويشهد فعاليات دورة "أسس التغذية السليمة للرياضيين"

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المركز الأوليمبي بالمعادي، اليوم، الثلاثاء، للوقوف على ما يقدمه من خدمات شبابية ورياضية، والاستماع لمطالب واحتياجات العاملين بالمركز.وشملت جولة وزير الشباب والرياضة الاطلاع على أعمال إنشاء حمام السباحة الأوليمبي بالمركز، كما تجول داخل صالة ألعاب اليد والسلة والطائرة، وصالة الجمباز، وصالة رفع الأثقال ، وقاعات التدريب وورش العمل المتواجدة بمجمع الصالات.وحضر "صبحي" خلال تفقده المركز، دورة "أسس التغذية السليمة للرياضيين" والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للمدربين الرياضيين والأطباء، واستمع وزير الشباب والرياضة للمتدربين وما يحتاجونه من دورات مستقبلية لبناء قدراتهم.وأوضح وزير الشباب والرياضة أن حمام السباحة الأوليمبي بالمركز يعد إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية، والتي تخدم المنتخبات القومية.وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة الرياضية، مؤكدًا أنه سيتم تطوير خدمات الطب الرياضي والعلاج الطبيعي.وأكد أهمية الدور التوعوي للطب الرياضي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لجميع أعضاء المنظومة الرياضية من جانب الطب الرياضي والإعداد النفسي، والذي تسعى الوزارة لضمه إلى جوانب إعداد البطل الأوليمبي.وقرر صبحي إجراء بعض التعديلات على صالة كرة اليد بالمركز الأوليمبى بالمعادى وفقا للمعايير الدولية بناءً على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الذي يستعد لكأس العالم التي تنظمها مصر 2021.وشهد وزير الرياضة خلال زيارته للمركز الأوليمبى، توقيع وزارة الشباب والرياضة على بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمركز الأوليمبى لإدارة مركز التعليم المدنى بالجزيرة، ومركز شباب الجزيرة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بدءًا من 1 يناير 2019 ولمدة خمس سنوات.ووقع البروتوكول محمد الخشاب، المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية.