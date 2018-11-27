حاكم الشارقة يحصد الزمالة البريطانية الفخرية في الهندسة المعمارية

حصل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الزمالة الفخرية المرموقة للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا " تقديرا لجهوده ، ومساهماته المثمرة في تطوير التصميم والعمارة وإيجاد بيئة مبتكرة من البناء المستدام.



ونشرت الصفحة الرسمية لحاكم الشارقة عبر صفحته بموقع " تويتر " تفاصيل منحه للزمالة الفخرية للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين، ومن المقرر أن تعقد مراسم تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة في احتفال كبير في العاصمة البريطانية لندن خلال فبراير من العام المقبل.



وتمنح الزمالة الفخرية لريبا سنويا لأشخاص ليسوا مهندسين معماريين لكنهم ساهموا بشكل خاص بالنهوض بمختلف أشكال العمارة وإيجاد بيئة مستدامة للأجيال.



وتأسس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين " ريبا" للنهوض بالعمارة بموجب ميثاق ملكي منح في عام 1837 وآخر تكميلي في 1971، وهو عبارة عن هيئة عالمية للعضوية المهنية تخدم أعضاءها والمجتمع من أجل توفير مبانٍ وأماكن أفضل لمجتمعات أقوى وبيئة مستدامة.