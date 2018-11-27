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مختار غباشي: مصر والسعودية العمود الفقري للعالم العربي.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:53 م
الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي
ندى فتح الله
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن زيارة ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان لمصر، هامة جدا لمصر على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف "غباشي"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "النيل للأخبار" اليوم، الثلاثاء، أن مصر والسعودية هما العمود الفقري للعالم العربي بأكمله، حيث إن لهما دورا بارزا في معالجة قضايا المنطقة.

وأكد أنه من الضروري التشاور فيما بين البلدين فيما يخص أزمات سوريا وليبيا واليمن.
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