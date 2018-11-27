رئيس جامعة طنطا: إنشاء مركز للشئون الأفريقية للتعليم والبحث العلمي

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أن الجامعة ستقوم بتشكيل وإنشاء مركز للشئون الأفريقية للتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستنظم مؤتمر افريقي تحت مسمي "القمة الأفريقية للصحة" بالتنسيق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الخارجية، وسيشارك في هذا المؤتمر 30 جامعة مصرية و16 هيئة ومؤسسة ووزارة حكومية واتحاد الجامعات الافريقية.



وقال سبع خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان وحضور السفير حمدي سند لوزا، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية والدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالي، أنه تم توجيه الدعوة لكافة الوزراء المعنية بجميع الدولة الافريقية المعنيين بالصحة والتعليم العالي، فيما يهدف المؤتمر إلى الوصول لمنظومة صحية تخدم المواطن الافريقي.



وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة تضم 4650 عضو هيئة تدريس وان هناك كفاءات عالية بالجامعة وندعم البحث العلمي حيث تقوم الجامعة بالتكلفة والصرف علي أي بحث علمي ينشر في المجالات العلمية ليس هذا فقط بل يتم صرف مكافاة 10 الاف جنية لصاحب هذا البحث وقال انه لن يتم صرف أي مكافآت دون عمل بجامعة طنطا.