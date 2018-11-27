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إيقاف المركز الثقافي بطنطا يكشف فساد شركات المقاولات.. الهيئة تنفق 50 مليون جنيه على ترميمه.. وسقوط الأمطار يفضح المؤامرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
على الرغم من مرور أقل من 6 شهور على افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المركز الثقافى بطنطا "مسرح طنطا سابقا" التابع لهيئة قصور الثقافة، بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره بمبلغ 50 مليون جنيه، توقف الأنشطة مؤخرًا، نظرًا لحدوث تسريب للمياه من سقف المركز ودخول كميات كبيرة من مياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظة يومى الخميس والجمعة الماضيين، وتسربها إلى منتصف القاعة، الأمر الذى يكشف عن وجود إهمال جسيم وعدم تقفيل السقف جيدا وهو وعدم مراعاة الطقس السيئ ما أدى إلى تسريب مياه الأمطار منه.

كشفت الواقعة، عن وجود مخالفة جسيمة من قبل الشركة التي أجرت عمليات الترميم، واستغرق ذلك نحو 12 عاما، وكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الثقافة عن إيقاف أي أنشطة كان معلنا لإقامتها على مسرح المركز الثقافي لحين إصلاح العيوب بالسقف، التي ظهرت بعد هطول أمطار غزيرة بالمدينة، ما تسبب في هبوط المياه من أعلى سطح المسرح "الجبالون" إلى وسط القاعة الرئيسية، وغرق المسرح وتسرب المياه إلى كابلات الكهرباء.

وأفادت مصادر بالمركز أنه عند قيام أحد العاملين بالمركز بمحاولة إزاحة المياه سقط وأصيب بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى للعلاج، الأمر الذي دعا مسئولى المركز الثقافي لإلغاء الفعاليات التي كان من المقرر إقامتها على المسرح، من بينها احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالية أخرى لمديرية الشباب والرياضة خشية حدوث ما لا يحمد عقباه.

وكشفت مصادر داخل المركز الثقافي أن النشاط تم إيقافه بشكل مؤقت وإخطار الشركة المنفذة لإجراء أعمال الصيانة، حيث إن المسرح ما زال في فترة الضمان.

المعروف أن مسرح طنطا، يعد من أعرق المسارح في مصر وله تاريخ طويل في الإبداع بدأ في العام 1936 عندما قام بتصميمه مهندس إيطالي كنموذج مصغر لدار الأوبرا المصرية وتشييده من 3 طوابق وخشبة مسرح تميزت بالاتساع والزخارف الرائعة ولعب دورا كبيرا في إثراء الحركة الفنية بمنطقة الوجه البحري.

كما كان مسرح طنطا، مثار فخر لأبناء المحافظة علي مدار أكثر من نصف القرن حيث كان يستقبل في الماضي أعمالا مسرحية عظيمة لكبار الفنانين، وشهدت خشبته تألق عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي وأمينة رزق وزكي طليمات وغنت عليه سيدة الغناء العربي أم كلثوم ومحمد فوزي ومحمد ثروت، واستضاف العديد من حفلات الموسيقي العربية وفرق الإنشاد الديني والفنون الشعبية.
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