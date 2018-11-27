عبد العال يحيل مشروع إنشاء هيئة عليا لمراقبة بنوك الدم للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبًا أخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحى مستكلى و60 نائبًا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) لإنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي.