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موجز نجوم تركيا.. حقيقة تسبب شاتاي أولسوي في طلاق شيما صوباشي من المنتج أجون كاي.. ومسلم يتصدر شباك التذاكر في السينما.. وظهور كوزاي ابن أوزجان دنيز

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
  • مسلم يتصدر شباك التذاكر في السينما التركية
  • حقيقة تسبب شاتاي أولسوي في طلاق شيما صوباشي من المنتج أجون كاي
  • شاهد.. الطفل كوزاي ابن المطرب التركي الشهير أوزجان دنيز

هذه جولة سريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

مسلم يتصدر شباك التذاكر في السينما التركية
احتل فيلم "مسلم" صدارة شباك التذاكر في السينما التركية وتخطى حاجز 5 ملايين مشاهد، ليصبح أول فيلم يتخطى هذا الرقم في سنة 2018.

حل في المركز الثاني فيلم "فتح المجانين" من بطولة أركان بيتككايا ونور فتاح أوغلو، حيث شاهده في أول 3 أيام عرض مليون و163 ألف مشاهد.

أما فيلم "الرقص مع ابن آوى"، فشاهده مليون و148 ألف مشاهد، وبعده حل فيلم "كل شيء جميل معك" الذي شاهده مليون و113 ألف مشاهد.

حقيقة تسبب شاتاي أولسوي في طلاق شيما صوباشي من المنتج أجون كاي
ردت التركية شيما صوباشي على شائعات ربط طلاقها من المنتج اجون كاي بخيانتها له مع النجم التركي شاتاي اولوسوي.

وقالت شيما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "صداقتي مع شاتاي اولوسوي معروفة تماما للمقربين مني، وربطها بخبر طلاقي أمر مزعج".

يذكر أن تقارير تركية ربطت بين سبب طلاق شيما صوباشي من زوجها اجون بعلاقتها مع "شاتاي" بعد أن تم رصدها هي والأخير في نادٍ ليلي بأمريكا.

شاهد.. الطفل كوزاي ابن المطرب التركي الشهير أوزجان دنيز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل "كوزاي" ابن المطرب والممثل التركي الشهير أوزجان دنيز، من زوجته فايزة اكتان، وهو الطفل الذي أنجباه قبل زواجهما رسميًا في مارس الماضي.

وتزوج الممثل والمغني الوسيم أوزجان دنيز الشهير بعمران بطل "لعبة القدر" و"عروس أسطنبول" من حبيبته رسميًا منها مساء نفس يوم المرأة العالمي، في فيلته الفاخرة بمنطقة "زكرياكوي" الراقية بحضور 15 مدعوًا ومدعوة فقط من عائلتيهما.

واختارت فايزة أكتان ارتداء فستان أبيض في الحفل على ارتداء فستان زفاف تقليدي، ثم سافرا لقضاء شهر عسل رومانسي بعد انتهاء عرض الموسم الثاني من مسلسله "عروس إسطنبول" الذي يشارك الزوج في بطولته.
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