قومي المرأة يهنئ داليا مصطفى بجائزة الإلهام

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهانى الى الدكتورة داليا الشافعي مصطفى، لحصولها على جائزة الإلهام عن دورها القيادي في منع العنف الأسري بمقاطعه ألبرتا بكندا.



وبحسب بيان، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بحصول الدكتورة داليا الشافعي على جائزة الإلهام، وبالنجاح الذي حققته بكندا والذي أشاد به الجميع، مشيرة إلى أن هذا النجاح يضاف لانجازات المرأة المصرية خارج الوطن، وهو أمر نفخر به جميعًا، مؤكدة على اهمية الاستفادة من النجاح الذي حققته الدكتورة داليا وغيرها الكثير من نساء مصر المهاجرات الى الخارج ،وفي جميع المجالات، للنهوض بالمجتمع والوطن ككل.



الجدير بالذكر ان الدكتورة داليا الشافعي رائدة ومؤثرة في عملها كمسشار نفسي وخبيرة في تطوير الذات والتنمية البشرية وعلوم القيادة والتغيير والتطوير، لها دور قيادي وبارز وملموس في إصلاح وتنمية العلاقات الزوجية والعائلية ومنع العنف الأسري، بالإضافة لمد جسور التواصل بحرفية ومهنية عالية بين الشباب والآباء والأمهات من أجل الحفاظ على الكيان الأسري وترسيخ الانتماء للعائلة منذ الطفولة.