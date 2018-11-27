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وزير الخارجية الفرنسي يناقش الوضع في سوريا مع نظيره الروسي ..فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، عن أهم الموضوعات والملفات التى تم تناولها مع نظيره الروسى، ومنها الوضع السورى وملف بحر قزوين.

وأوضح "لورديان" خلال كلمته بمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد على أهمية مكافحة الأسلحة الكيميائية بخلاف الوصول إلى تهدئة للأوضاع فى أوكرانيا.

وأشار "وزير الخارجية الفرنسي" إلى أن استمرار التعاون الفرنسى الروسي هام لاستقرار المنطقة.
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