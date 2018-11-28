الأردن يستضيف اجتماعات عمومية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في مارس

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجان المعاونة، وذلك الفترة من 23 إلى 28 مارس المقبل في عمان.





وقال مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات في تصريح أمس الثلاثاء، إن اختيار الأردن لاستضافة هذه الاجتماعات، جاء للسمعة العطرة التي يتمتع بها الأردن وقدرته على التميز في التنظيم، إضافة إلى حالة الأمن والأمان التي يعيشها، وحرفية قواته المسلحة وأجهزته الأمنية.



