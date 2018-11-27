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أخبار البلد

المشرف العام لإنتاج دريم: لا صحة لتقديم المسلماني برنامج العاشرة مساءً

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
حمادة خطاب
نفي المشرف العام على الإنتاج بقناة "دريم" أحمد طرفاية، أي نية لتقديم الإعلامي أحمد المسلماني برنامج العاشرة مساءً، خلفا للإعلامي وائل الإبراشي مشيرا إلى أن هذا لكلام عار تماما من الصحة ولم يطرح من الأساس.

وأضاف طرفاية لـ "صدى البلد" أن الدكتور محمد خضر، يعد حاليا لخطة برامجية جديدة، وستعلن إدارة القناة عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن الحديث عن أية تكهنات ببرامج جديدة ما هو إلا اجتهاد صحفي لا يمت للحقيقة بصلة.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت معلومات تفيد بأن هناك نية لتقديم الإعلامي أحمد المسلماني مقدم برنامج الطبعة الأولى، لبرنامج العاشرة مساء خلفا للإعلامي وائل الإبراشي.
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