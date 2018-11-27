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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:49 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم "الثلاثاء"، الأعمال الجارية لتطهير بحيرة المنزلة.

واستقل المحافظ لانش للنزول إلي البحيرة، للاطلاع على الأعمال الجارية لتطهير البحيرة التي تقوم بها هيئة الثروة السمكية بالتعاون مع القوات المسلحة، المسئولة عن أعمال تكريك وتطهير شمال الطريق الدولى بمعداتها وكراكتها.

وأشار محافظ بورسعيد، خلال الجولة، إلي أن المشروع يستهدف تطهير مسطح البحيرة من كل أنواع التعديات وتحسين جودة المياه بالبحيرة وهو ما سينعكس على نوعية الأسماك، مضيفا أن بحيرة المنزلة تعد واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر.

وأوضح أن البحيرة ستشهد في الفترة القادمة إقامة العديد من المشروعات التي ستخدم كافة المقيمين بالمنطقة، حيث أن الجميع يهدف إلى عودة البحيرة لسابق عهدها .

وتبلغ مساحة بحيرة المنزلة حوالي 120 ألف فدان منها قرابة 80 ألف فدان تقع ضمن نطاق محافظة بورسعيد وبلغت نسبة التعديات عليها 70% من إجمالي المساحة الموجودة بالمحافظة أي ما يعادل 45 ألف فدان.
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة
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