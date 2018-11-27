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فن

ياسمين رئيس لـ صدى البلد: التمثيل مع محمد إمام متعة كبيرة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
قالت الفنانة ياسمين رئيس إن المخرج أحمد خالد هو من رشحها لدورها في فيلم "لص بغداد" أمام الفنان محمد عادل إمام.

وأضافت "ياسمين" في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "محمد عادل إمام ابن أصول وراقي في التعامل وخفيف الظل والعمل معه متعة كبيرة".

وأشارت ياسمين إلى أنه برغم انشغالها بتصوير فيلم لص بغداد إلا أنها تخصص وقت لمشاهدة الأفلام في مسابقة سينما الغد بالدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم.
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