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برلمان

أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:49 م
طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية
أمينة الدسوقى
استقبل طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية وأعضاء اللجنة اليوم "الثلاثاء" السفير فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا بالبرلمان المصرى.

وأعرب السفير عن سعادته باستضافة اللجنة له، وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية ودولة جنوب أفريقيا خاصة على صعيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، السياحية والزراعية والتي لم ترتقي لقدم العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الجانبين يبذلان جهودا كبيرة لتقويتها وخصوصًا من خلال الترتيب لزيارة يقوم بها أعضاء البرلمان المصري لبرلمان جنوب أفريقيا في القريب العاجل فضلًا عن التباحث حول بعض القضايا الإقليمية والتي تعكس تطابق الرؤى بين الدولتين.

من جانبه أكد رئيس اللجنة على ضرورة تعزيز العلاقات التي تجمع الدولتين وتطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف التحديات التي تواجه ذلك في المرحلة الراهنة.
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
أفريقية النواب تستقبل فوسى مافبيلا سفير دولة جنوب أفريقيا
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