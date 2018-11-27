نادي قناة السويس يحتفل بالفرق الفائزة في بطولة الجمهورية للشركات

في بداية الحفل رحب المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بالحضور، ناقلًا للمكرمين مباركة الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، مقدمًا الشكر للسيد الفريق رئيس الهيئة على دعمه الكامل للنشاط الرياضي بالنادي العام، وتذليل كافة العقبات لتحقيق مزيد من النجاحات، بما أثمر عن نجاح الفرق المشاركة في تمثيل اسم هيئة قناة السويس على أفضل وجه.







وأكد رئيس النادي العام على أن الهيئة أصرت على المشاركة في البطولة بأبنائها فقط دون الاستعانة بلاعبين من خارج الهيئة واكتفت بالعاملين الممارسين للنشاط الرياضي بالهيئة.

نظم النادي العام لهيئة قناة السويس، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، برئاسة المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادي العام، مساء أمس الاثنين، احتفالية لتكريم الفرق الرياضية للهيئة التي شاركت في بطولة الجمهورية للشركات، بعد حصولهم على المركز الثالث في كلٍ من فئة الدرع العام وفئة درع الرواد.وحضر الحفل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات، والمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للشركات، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام ورؤساء الأندية التابعة للنادي العام وذلك بنادي الشاطئ التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام الهيئة بتطوير منظومة الأندية التابعة لها وتنمية أنشطتها المختلفة، وتفعيل دورها الاجتماعي في تحفيز أبنائها في ممارسة الرياضة، وذلك إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء مجتمع سليم البنية، علاوة على حرصها على تقديم الدعم الكامل للرياضيين لمواصلة التميز الرياضي لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.وبدوره كشف محمود عبده رئيس لجنة دوري الشركات بالنادي العام، أن فرق الهيئة شاركت في 10 مسابقات في الدرع العمومي و26 مسابقة بدرع الرواد، وتمكنت فرق الهيئة من إحراز 30 كأسًا في البطولة، حيث حصلت الفرق على 5 كؤوس ذهبية و3 فضية وآخر برونزي في الدرع العمومي، فيما حصلت على 11 كأسًا ذهبيًا و4 كؤوس فضية و6 كؤوس برونزية في درع الرواد.ومن جانبه تقدم الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات بالشكر لمجلس إدارة النادي العام على دعوته لحضور حفل التكريم، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس تحظى بقائد يدرك تمامًا قيمة الرياضة، وهو ما ظهر عندما قال له الفريق مميش منذ سنوات في أول لقاء بينهما "حتى ترى تقدم أي دولة في العالم.. انظر لمستوى الرياضة بها"، وهو ما ينم عن عقلية رياضية متفتحة.