ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نادي قناة السويس يحتفل بالفرق الفائزة في بطولة الجمهورية للشركات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:38 م
المجرى الملاحي لقناة
المجرى الملاحي لقناة السويس
حسن غنيمة
نظم النادي العام لهيئة قناة السويس، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، برئاسة المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادي العام، مساء أمس الاثنين، احتفالية لتكريم الفرق الرياضية للهيئة التي شاركت في بطولة الجمهورية للشركات، بعد حصولهم على المركز الثالث في كلٍ من فئة الدرع العام وفئة درع الرواد.

وحضر الحفل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات، والمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للشركات، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام ورؤساء الأندية التابعة للنادي العام وذلك بنادي الشاطئ التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام الهيئة بتطوير منظومة الأندية التابعة لها وتنمية أنشطتها المختلفة، وتفعيل دورها الاجتماعي في تحفيز أبنائها في ممارسة الرياضة، وذلك إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء مجتمع سليم البنية، علاوة على حرصها على تقديم الدعم الكامل للرياضيين لمواصلة التميز الرياضي لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

في بداية الحفل رحب المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بالحضور، ناقلًا للمكرمين مباركة الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، مقدمًا الشكر للسيد الفريق رئيس الهيئة على دعمه الكامل للنشاط الرياضي بالنادي العام، وتذليل كافة العقبات لتحقيق مزيد من النجاحات، بما أثمر عن نجاح الفرق المشاركة في تمثيل اسم هيئة قناة السويس على أفضل وجه.

وأكد رئيس النادي العام على أن الهيئة أصرت على المشاركة في البطولة بأبنائها فقط دون الاستعانة بلاعبين من خارج الهيئة واكتفت بالعاملين الممارسين للنشاط الرياضي بالهيئة.

وبدوره كشف محمود عبده رئيس لجنة دوري الشركات بالنادي العام، أن فرق الهيئة شاركت في 10 مسابقات في الدرع العمومي و26 مسابقة بدرع الرواد، وتمكنت فرق الهيئة من إحراز 30 كأسًا في البطولة، حيث حصلت الفرق على 5 كؤوس ذهبية و3 فضية وآخر برونزي في الدرع العمومي، فيما حصلت على 11 كأسًا ذهبيًا و4 كؤوس فضية و6 كؤوس برونزية في درع الرواد.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات بالشكر لمجلس إدارة النادي العام على دعوته لحضور حفل التكريم، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس تحظى بقائد يدرك تمامًا قيمة الرياضة، وهو ما ظهر عندما قال له الفريق مميش منذ سنوات في أول لقاء بينهما "حتى ترى تقدم أي دولة في العالم.. انظر لمستوى الرياضة بها"، وهو ما ينم عن عقلية رياضية متفتحة.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا..سموحة يضم باسم مرسي لمدة 6 أشهر

سعد الدين الهلالي يرد على المهاجمين بعد تأييده قرار تونس حول الميراث

ضبط شخص لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب داخل سيارته بالمنصورة

تعرف على شرط دينا الشربيني للظهور في البرامج

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

نجم الأهلي السابق يوجه التهنئة لـ عبد الله السعيد ..اعرف السبب

تطورات جديدة في التحقيق مع مهدى عبيد وسيكازوى بسبب الأهلى والترجى

تشييع جثمان الفنان عادل أمين.. والفنانون غياب.. صور

مصرع وإصابة ٥ من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق السويس

كلاب زعيم كوريا الشمالية تلد في الجنوبية على يد مون وزوجته ..صور

هاني الناظر يوضح آثار استخدام الليزر لإزالة الشعر

مصدر يوضح حقيقة واقعة اعتداء ضابط على مواطن بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

فيديو

الملحق الثقافي السعودي الأسبق: مصر نجحت في مكافحة الإرهاب.. فيديو
الملحق الثقافي السعودي الأسبق: على الشعب المصري أن يربط الحزام.. فيديو
عز العرب: مصر والسعودية والإمارات لديها قدر كبير من التوافقات المشتركة.. فيديو
اقتصادي: مصر والسعودية قطبي العمل العربي.. فيديو
مصطفى بكري: الأزمة اليمنية على رأس أولويات مصر والسعودية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟