مكرم: نرفض تسييس قضية خاشقجي

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن لقاء الوفدين الإعلاميين المصري والسعودي حضره أكثر من 40 صحفيًا من البلدين، وتناول قضية أساسية هي سبل توثيق العلاقات بين البلدين، وأعرب عن إيمانه بأن السعودية قوة استقرار للشرق الأوسط وتشكل سلامة، وقوة استقرار مالي بين الدول الصناعية النامية والمتقدمة.



أكد أحمد خلال لقاء صحفى جمع ممثلى الإعلام من الجانبين المصرى والسعودى، رفض الجانب المصرى تسييس حادث مقتل الصحفى جمال خاشقجى وهو ما كان يمثله الموقف المصري الرسمي منذ البداية، رافضا الحديث عنها كونها محل نظر من جانب المدعي العام السعودي، مشيرا إلى أن القيادة السعودية مستقرة والعالم يعرف أنها قادرة على إقرار العدل.



وأوضح أحمد أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك خطة للعمل الداخلي والخارجي أيضًا، مع ضرورة الاهتمام بحرية التعبير لأنها تقضي على كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع آخر يحضره الصحفيون المصريون والسعوديون لتبادل الأفكار والرؤى حول كافة المشاكل.