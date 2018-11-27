اجتماع للجنة علاج المحامين لإدراج أسماء جديدة لقرار الأمراض المزمنة

تجتمع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، الأربعاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، برئاسة أحمد بسيوني، وكيل النقابة، وتحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور ، وذلك لاستكمال استماع مقترحات الأعضاء، وإعداد التقرير النهائي لعرضه باجتماع مجلس النقابة العامة صباح اليوم التالي.



وقال أحمد بسيوني في تصريحات لـ "صدى البلد" إن اللجنة في انتظار تقرير طبيب النقابة المختص للاستبيان عن عدد من الأمراض لإدراجها ضمن قرار الأمراض المزمنة.



وأضاف أن اللجنة تنتظر، أيظا تقرير أمانة الصندوق لبحث إمكانية رفع سقف العلاج، وبيان النسب التي يتم بها الرفع.