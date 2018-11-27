انطلاق أعمال المؤتمر العربي حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل أعمال المؤتمر العربي السابع عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، تحت رعاية الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة والسكان وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبشراكة استراتيجية لمجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 الى 5 ديسمبر المقبل في القاهرة.



من جانبه قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن المؤتمر له أهمية بالغة في مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة، تدفعنا لنكون شركاء النجاح في هذا العمل وكل عمل يرمي الى الارتقاء بخدمات صحية رفيعة المستوى تحقق الأمان لكل مريض عربي في وطننا العربي الكبير.



وأضاف: المؤتمر استكمال لجهود المنظمة في مجال الرعاية الصحية حيث أننا نتبنى العديد من الأنشطة في مجال الإدارة الصحية، وطرح أبحاث وموضوعات جديدة متعلقة بالمجال، وتدريب الكوادر الصحية على ذلك هو هدف هام ينبغي تحقيقه والبناء عليه، وذلك سعيًا لإعداد الخطط الوطنية، وتقديمها لصانعي القرار، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واتحاد المستشفيات العربية، والمنظمات المماثلة المتخصصة لدعم الخبرات الوطنية العربية في هذا المجال.



وأشار الى ضرورة التركيز على تطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل، وتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها، ولتطوير مختلف الأنشطة والوظائف، وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها، بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية الوطنية والعربية.



من جهته أوضح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الجدول الزمني أكتمل ليشمل سبع جلسات بها 23 ورقة عمل يقدمها 27 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وحوكمة خدمات الرعاية الصحية.



ويحظى المؤتمر بحضور عدد من وزراء الصحة بالدول العربية من بينهم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق، الدكتور على حياصات وزير الصحة الاردني الأسبق، المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علاوة على مشاركة عدد كبير من المنظمات الإقليمية و الدولية ذات العلاقة.



يتناول المؤتمر دور الحوكمة وتجربة المريض في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتحديات الاستراتيجية والقانونية لحوكمة الرعاية الصحية المرتكزة على المريض، والتجارب الناجحة لتلك الحوكمة بالاعتماد على تجربة المريض.