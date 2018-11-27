ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
أمل مجدى
شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فعاليات مؤتمر "دعم وتمكين المرأة.. مصريات يمضين قدمًا" حيث تفقدت معرض منتجات المستفيدات من برنامج التمكين اﻹقتصادي للمرأة بجهاز تنمية المشروعات، والذي يتضمن مجموعة من المشغولات والحرف اليدوية، وذلك بحضور يان تثليف، سفير السويد بالقاهرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وراندا أبو الحسن مديرة برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي بمصر والدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية وحتمية وصول المرأة لسوق العمل ووصولها إلى نفس نسبة بالتساوي مع الرجال لزيادة الناتج القومي إلى 34% مستفيدين من العصر الذهبى الذى نعيشه فى ظل قيادية سياسية داعمة للمرأة فى جميع الملفات.

كما أعربت عن فخرها الشديد باﻹبتكار واﻹبداع وجودة المنتجات المعروضة التي تحقق التنافسية فى السوق الخارجى وأشارت إلى ضرورة توثيق الحرف اليدوية لتكون مسجلة بإسم مصر مع اﻷمم المتحدة وطالبت بإعطاء الشعار الذهبي لتكافؤ الفرص والذى يمنح من اﻷمم المتحدة للحكومة المصرية ممثلة فى جهاز المشروعات الصغيرة على أن يمنح الشعار الذهبى لمشاريع مصر فى 8 مارس المقبل.

كما وجهت د. مايا مرسى الشكر الى الدكتورة غادة والي لمساندتها القوية لمثل هذه المعارض التى تهدف إلى التمكين اﻹقتصادى وتكافؤ الفرص للمرأة، كما وجهت الشكر للدكتورة هالة السعيد لدعمها فى وصول القيادات النسائية فى جميع مواقع اتخاذ القرار متمنية زيادة نسبة المرأة فى البرلمان إلى 30%، كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة بصدد إصدار مجلد المصرية 4 بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة للمساهمة في توثيق وتسويق منتجات السيدات من المشغولات والحرف اليدوية.
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شخص لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب داخل سيارته بالمنصورة

أول رد فعل لـ جنش بعد أدائه الرائع أمام الجونة

النوم يغلب قائد طائرة في الهواء.. وهذا هو مصيره

العامري فاروق يتواصل مع أشرف صبحي لحل أزمة جماهير الأهلي

الربط الكهربائي وجسر الملك سلمان.. أبرز الملفات على طاولة السيسي وولي العهد اليوم

أول قرار من ماكرون بشأن أسعار الوقود بعد احتجاجات السترات الصفراء

بث مباشر.. اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة

الأوقاف:إيقاف إمام مسجد التوحيد وخصم 15 يوماً لـ 4 قيادات بالعاشر من رمضان

الأزهر يرد على مطالبات إقصاء الهلالي: لا نحجر على فكر ولا نقصي عالِما إذا أخطأ

قطار يبتر ساق عامل سقط أمامه في المنصورة

برشلونة يكشف حقيقة رحيل ديمبلي في الميركاتو الشتوي

تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

فيديو

الملحق الثقافي السعودي الأسبق: مصر نجحت في مكافحة الإرهاب.. فيديو
الملحق الثقافي السعودي الأسبق: على الشعب المصري أن يربط الحزام.. فيديو
عز العرب: مصر والسعودية والإمارات لديها قدر كبير من التوافقات المشتركة.. فيديو
اقتصادي: مصر والسعودية قطبي العمل العربي.. فيديو
مصطفى بكري: الأزمة اليمنية على رأس أولويات مصر والسعودية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟