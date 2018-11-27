رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فعاليات مؤتمر "دعم وتمكين المرأة.. مصريات يمضين قدمًا" حيث تفقدت معرض منتجات المستفيدات من برنامج التمكين اﻹقتصادي للمرأة بجهاز تنمية المشروعات، والذي يتضمن مجموعة من المشغولات والحرف اليدوية، وذلك بحضور يان تثليف، سفير السويد بالقاهرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وراندا أبو الحسن مديرة برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي بمصر والدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية وحتمية وصول المرأة لسوق العمل ووصولها إلى نفس نسبة بالتساوي مع الرجال لزيادة الناتج القومي إلى 34% مستفيدين من العصر الذهبى الذى نعيشه فى ظل قيادية سياسية داعمة للمرأة فى جميع الملفات.



كما أعربت عن فخرها الشديد باﻹبتكار واﻹبداع وجودة المنتجات المعروضة التي تحقق التنافسية فى السوق الخارجى وأشارت إلى ضرورة توثيق الحرف اليدوية لتكون مسجلة بإسم مصر مع اﻷمم المتحدة وطالبت بإعطاء الشعار الذهبي لتكافؤ الفرص والذى يمنح من اﻷمم المتحدة للحكومة المصرية ممثلة فى جهاز المشروعات الصغيرة على أن يمنح الشعار الذهبى لمشاريع مصر فى 8 مارس المقبل.



كما وجهت د. مايا مرسى الشكر الى الدكتورة غادة والي لمساندتها القوية لمثل هذه المعارض التى تهدف إلى التمكين اﻹقتصادى وتكافؤ الفرص للمرأة، كما وجهت الشكر للدكتورة هالة السعيد لدعمها فى وصول القيادات النسائية فى جميع مواقع اتخاذ القرار متمنية زيادة نسبة المرأة فى البرلمان إلى 30%، كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة بصدد إصدار مجلد المصرية 4 بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة للمساهمة في توثيق وتسويق منتجات السيدات من المشغولات والحرف اليدوية.