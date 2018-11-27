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حوادث

ضبط ربة منزل ادعت تعرض نجلها للاختطاف هربا من الديون في قنا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط ربة منزل ونجلها، بعد ادعائهما بتعرض نجلها للاختطاف من قبل مجهولين للتهرب من مستحقات مالية مطلوبة على نجلها الذي يعمل في توظيف الأموال.

وكانت "رضا.س - ربة منزل - مقيمة بقرية بخانس" تقدمت ببلاغ لمركز شرطة أبوتشت تدعى فيه قيام مجهولين باختطاف نجلها "محمد.ج.ا - 26 سنة" تحت تهديد السلاح.

تبين من تحريات المباحث، أن نجلها يعمل في توظيف الأموال وتكاثرت عليه الديون فقرر الهروب من القريه، وأن والدته أدعت عملية الاختطاف بالتنسيق مع نجلها، للتهرب من مطالبات الدائنين المتكررة لها برد مبالغهم التي أخذها نجلها لتوظيفها في المشروعات.
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