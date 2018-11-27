بالتفاصيل.. ختام فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي

اختتمت فعاليات الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وتحت إشراف الدكتورة منى المهدي، رئيس لجنة التعليم الصيدلي، والتي دشنت الدورة بمحاضرة عن مجال المكافحة والوقاية من السرطان.



وحرص الدكتور طارق الخولي، على تقديم الشكر للنقيب العام الدكتور محي عبيد، لدعمه الكامل للتعليم الصيدلي، مشيرا إلى توجيهاته وحرصه ينبع من إخلاصه الشديد على إهداء الصيادلة علما حقيقيا يرتقون به، ولولا ذلك لما نجحت هذه الدورة.



أضاف: لقد رأينا إعجابا وامتنانا وعرفانا في عيون الحاضرين يستحق كل ذلك العمل وبإذن الله سوف يكون لصيادلة القاهرة وصيادلة مصر أجمعين منارة علمية لا تتوقف عن أضاءه عقولهم وقلوبهم بعلم حقيقي ينتفع به.



شرحت الدكتورة إيمان ممدوح، كل الأساليب غير الجراحية التجميلية، وطلب الحضور بعمل كورس متكامل لذلك المجال المهم الذي يعد من أنجح المجالات وأحدثها على الإطلاق.



وقال الدكتور محمد مختار، مدير عام إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة سابقا، إن الصيدلي يمتلك أدوات لا يمتلكها أحد مثله في علوم الكيمياء والدواء والتفاعلات ويجب أن يستمر في تطوير نفسه وبناء ثقافة دوائية قوية لأنه تحمل أمانه شفاء المريض.. وحث الجميع على بذل الجهد في سبيل العلم.



القى الدكتور عوض فهمي، محاضرة عن نموذج الصيدلي المحب لمهنته، فقد أهدى المجتمع الصيدلي كتابا بعنوان "قطوف صيدلانية"، لتعريف الصيدلي أساسيات ونقاط تفيده في عمله وترتقي بمعلوماته.



وقدم الدكتور حلمي ماهر محاضرة عن مهارات الاتصال الفعال وتبعها محاضرة للدكتورة مني شوقى عن كيف تصبح شخصية مميزة وفعالة وجذابة، وعن استخدام المضادات الحيوية في الصيدلة الإكلينيكية ألقى الدكتور عمرو القاضي محاضرة نالت إعجاب جميع المشاركين.



واختتمت الدورة بتسلم الشهادات وسط جو يسوده الود والفرح، وستقوم لجنه التعليم المستمر بالنقابة العامة بعمل دورات مكثفة، حيث يلتقي عشاق العلم والراغبين في التغيير والمتألقين من العلماء الراغبين في العطاء لبناء صرحا علميا مميزا يليق بمهنتنا السامية تحت مظلة النقابة العامة لصيادلة مصر.