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أخبار البلد

المعهد الدبلوماسي ينظم دورة عن التجارة العالمية بمشاركة 8 دول عربية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:47 م
السفير سامح أبو العينين
السفير سامح أبو العينين
محمد وديع
افتتح أول أمس السبت السفير د. سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية يرافقه كيتيو موكيشا، أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، الدورة التدريبية التى تنظمها المنظمة والمعهد الدبلوماسى بالتحرير لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، وذلك بالتنسيق مع بعثة مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى جنيف برئاسة السفير علاء يوسف وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.

وقال بيان للمعهد، ورد للموقع نسخة منه أن هذه الدورة تأتي فى إطار علاقات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية والمنظمات الدولية الأممية وذلك فى مجال التدريب ونقل الخبرات، وتعقد لمدة أسبوعين خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2018 والتى يشارك فيها 24 متدرب من 8 دول عربية شقيقة (البحرين والأردن وسلطة عمان والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس ) بالإضافة إلى 8 متدربين من مصر

وذلك تحت عنوان "سياسات التنمية ودور التجارة العالمية والموارد المالية فى عالم العولمة " لتعريف المشاركين فى البرنامج التدريبى بقضايا التنمية فى الدول العربية وتحدياتها وكيفية التعامل معها من خلال تقديم محاضرات تفاعلية وتدريبات عملية بالاستعانة بنخبة من الخبراء الدوليين من منظمة UNCTAD، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا، وكذلك خبراء اقتصاديين مصريين من مختلف المؤسسات الاقتصادية المصرية.

ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذه الدورة خلال الأعوام 2018 و2020 و2022 فى اطار الجهود الاقتصادية التنموية المبذولة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن ثقل مصر السياسى والثقافى فى المنطقة ودورها التاريخى فى دعم منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وكذلك قضايا التنمية داخل منظمة الأمم المتحدة، كما إن عقد هذا الدورة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية سيتيح الفرصة للخبراء الوطنيين لاستعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعرض التقدم الذى تم تحقيقه فى هذا المجال.
المعهد الدبلوماسي ينظم دورة عن التجارة العالمية بمشاركة 8 دول عربية
المعهد الدبلوماسي ينظم دورة عن التجارة العالمية بمشاركة 8 دول عربية
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