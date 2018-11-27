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تعليم

جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بما تمتلكه مدرسة ناصر الثانوية العسكرية من كوادر وطلاب متفوقين في شتى المجالات الرياضية والعلمية وتخريجها لعدد كبير من رموز وقيادات المجتمع المصري، والمساهمة في إعداد جيل واعٍ قادر على العطاء والاجتهاد وحب الوطن من أجل غد أفضل.

وأكد أن نهضة المجتمع وتقدمه تبنئ على رفع كفاءة ومستوى التحصيل العلمي للطلاب والاهتمام ببناء الإنسان المصري وجعله مشاركا في عملية التنمية وبناء الوطن، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسعى لتوطيد كافة سبل التعاون والتبادل العلمي مع باقي المؤسسات التعليمية داخل محافظة أسيوط وخارجها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شحاتة غريب في احتفالية "مئوية مدرسة ناصر العسكرية"، التي نظمتها إدارة المدرسة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبحضور عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أيمن محمد دياب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمستشار العسكري وليد الشحات، والدكتورة نجوى ابو المعالي، ممثلا عن المشاركة المجتمعية، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والأستاذ حسن مصطفى أحمد مدير عام المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والشعبية، وحشد من المعلمين وطلاب المدرسة.

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الموسيقية والعروض الرياضية والعسكرية للطلاب المدرسة، وطلاب كلية التربية النوعية بقيادة الدكتور منتصر القللي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، كما شهدت الاحتفالية تقديم درع محافظة أسيوط وجامعة أسيوط لمدرسة ناصر، وكذلك تكريم أسر الشهداء والمشاركة المجتمعية فتم تكريم الشهيد الرائد محمد صلاح من القوات المسلحة، والرائد أحمد جلال من وزارة الداخلية، والبطل المصاب محمود محمد مبارك، وتكريم الدكتور أحمد محمد شلبي والدكتورة نجوى أبو المعالى ممثلا عن المشاركة المجتمعية.
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
جامعة أسيوط تشارك مدرسة ناصر العسكرية احتفالها بمئوية تأسيسها
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