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أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: مصر تقف قيادة وشعبا خلف المملكة السعودية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:18 م
حمدى الكنيسى
حمدى الكنيسى
أحمد سالم
أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية عبر تاريخ ممتد من الأخوة والمحبة والمواقف التي لا يمحوها الزمان ولا ينكرها إلا جاحد، وأن الدولة المصرية قيادة وشعبًا تقف خلف المملكة العربية السعودية فى مواجهة المؤامرة التى تدبرها لها قوى الشر، والتي أبدًا لن تنال منها ومن أمنها وأمن واستقرار الخليج العربى.

وناشد الكنيسى جموع الإعلاميين فى مصر والوطن العربى الانتباه لما يدبر لضرب وحدة الأمة العربية، وأداء دورهم القومي فى الزود والدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية.

وأعرب الكنيسى عن ثقته الكاملة فى القيادة الرشيدة والحكيمة للشقيقة المملكة العربية السعودية.
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