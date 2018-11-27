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أخبار البلد

محي الدين عبيد يدعو جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية للنقابة الجمعة المقبل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
محمد غالى
دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك" يوم الجمعة المقبل ٣٠ نوفمبر بمقر الأزبكية الساعة ٢ ظهرًا وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وكان النقيب العام للصيادلة أطلق اسم الشهيد الصيدلي أحمد طه، على الجمعية العمومية المقبلة يوم 30 نوفمبر الجاري، وستكرم والد ووالدة وأخت الشهيد.
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